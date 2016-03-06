«Уфа» — «Мордовия». Онлайн-трансляция

В чемпионате России продолжается борьба за выживание. Расположившаяся на последнем месте «Мордовия» может за один матч опередить «Уфу», находящуюся в зоне стыковых матчей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» — «Мордовия». Начало в 14:30. Не пропустите!