РФПЛ. «Уфа» на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Мордовией»

В матче 19-го тура РФПЛ «Уфа» благодаря голу Алексея Никитина в самой концовке игры вырвала очки у «Мордовии» – 1:1.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Уфа – Мордовия (Саранск) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ломич, 65 (с пенальти); 1:1 – Никитин, 90.

Уфа: Шелия, Никитин, Кацалапов (Тумасян, 45), Пауревич, Стоцкий, Зубарев, Зинченко (Безденежных, 78), Карлос, Кротов, Марсиньо (Сысуев, 55), Ханджич.

Мордовия: Ревишвили, Ломич, Нахушев, Рыков, Тишкин, Стеванович, Дудиев (Иванов, 87), Махмудов, Власов, Мухаметшин (Игнатович, 89), Самодин (Луценко, 69).

Предупреждения: Марсиньо, 50; Зинченко, 58 – Мухаметшин, 76; Ломич, 87.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ