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  • АПЛ. «Лестер» и «Вест Бромвич» сыграли вничью, «Челси» обыграл «Норвич» и другие результаты

АПЛ. «Лестер» и «Вест Бромвич» сыграли вничью, «Челси» обыграл «Норвич» и другие результаты

2 марта 2016, 00:41
3

В матче 28-го тура АПЛ "Лестер" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" – 2:2. Счет в этой встрече открыл Саломон Рондон, после чего благодаря голам Дэнни Дринкуотера и Энди Кинга "Лестер" отыгрался и вышел вперед. Точку в игре поставил точный удар Крейга Гарднера.

В других встречах тура "Астон Вилла" проиграла "Эвертону", "Борнмут" одолел "Саутгемптон", "Норвич" уступил "Челси", "Сандерленд" и "Кристал Пэлас" поделили очки.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Астон Вилла – Эвертон – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мори, 5; 0:2 – Леннон, 30; 0:3 – Лукаку, 60; 1:3 – Гестеде, 79.

Борнмут – Саутгепмтон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кук, 31; 2:0 – Афобе, 79.

Лестер – Вест Бромвич – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Рондон, 11; 1:1 – Дринкуотер, 31; 2:1 – Кинг, 45; 2:2 – Гарднер, 50.

Норвич – Челси – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кенеди, 1; 0:2 – Коста, 45; 1:2 – Редмонд, 68.

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Н’Дойе, 36; 1:1 – Уикхэм, 61; 1:2 – Уикхэм, 67; 2:2 – Борини, 90.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Вест Бромвич Норвич Сити Челси Саутгемптон Сандерленд Астон Вилла Борнмут
Комментарии (3)
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Nark0z
1456870349
интересный матч был.
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olawe29
1456890064
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Рулон Обоев
1456900765
Сраный Челси всё выше поднимается - непорядок!
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