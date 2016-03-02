АПЛ. «Лестер» и «Вест Бромвич» сыграли вничью, «Челси» обыграл «Норвич» и другие результаты

В матче 28-го тура АПЛ "Лестер" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" – 2:2. Счет в этой встрече открыл Саломон Рондон, после чего благодаря голам Дэнни Дринкуотера и Энди Кинга "Лестер" отыгрался и вышел вперед. Точку в игре поставил точный удар Крейга Гарднера.

В других встречах тура "Астон Вилла" проиграла "Эвертону", "Борнмут" одолел "Саутгемптон", "Норвич" уступил "Челси", "Сандерленд" и "Кристал Пэлас" поделили очки.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Астон Вилла – Эвертон – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мори, 5; 0:2 – Леннон, 30; 0:3 – Лукаку, 60; 1:3 – Гестеде, 79.

Борнмут – Саутгепмтон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кук, 31; 2:0 – Афобе, 79.

Лестер – Вест Бромвич – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Рондон, 11; 1:1 – Дринкуотер, 31; 2:1 – Кинг, 45; 2:2 – Гарднер, 50.

Норвич – Челси – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кенеди, 1; 0:2 – Коста, 45; 1:2 – Редмонд, 68.

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Н’Дойе, 36; 1:1 – Уикхэм, 61; 1:2 – Уикхэм, 67; 2:2 – Борини, 90.

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