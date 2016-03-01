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    «Матч ТВ» объявил о начале конкурса комментаторов

    Телеканал "Матч ТВ" объявил о начале конкурса комментаторов, в рамках которого зрителям предлагается опробовать себя в роли комментатора.

    "Многие комментаторы и ведущие нашего канала – Юрий Розанов, Александр Ткачев, Денис Казанский, Михаил Поленов, Павел Занозин, Роман Нагучев, Дмитрий Шнякин – попали в профессию через конкурсы комментаторов. Их пример доказывает, что при должном таланте и энтузиазме состояться в такой специфической профессии как спортивный комментатор порой можно даже без телевизионного опыта и профильного образования.

    Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку с пометкой "Конкурс комментаторов" через личные сообщения в официальном сообществе "Матч ТВ" в социальной сети ВКонтакте, которая является партнером конкурса", - сказано на официальном сайте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2016 12:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 1 марта 2016, 16:40

      Найдите такого комментатора как Озеров, чтобы можно было не глядя в телевизор понять что происходит на поле, а то по 10 минут трепятся не понятно о чём, а о игре ни слова.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 марта 2016, 16:32

      КА=КА=КА=КАГДА ПРИХАДИТЬ ТО КУУДА?

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 марта 2016, 16:29

      Выгоните сначала Чердака, Елагина и Орлова, а потом набирайте адекватных молодых ребят

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 14:59

      Блин, этих трепачей и так без меры развелось, ага, по две штуки на матч, только мешают смотреть, серьёзно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +117

      Marchen > Aztec58 1 марта 2016, 16:23

      а большего все бесит, когда своё мнение высказывают - "да надо было в 2 опорника, а не в одного" типо того...
      вот это кома, невозможно слушать этот бред! специ я %%у

      1
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