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    Виллаш-Боаш: «Смольников только набирает форму, а Шатов иногда жалуется на боль»

    Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал, по каким причинам не попали в состав на матч 1/4 Кубка России против "Кубани" (1:0) несколько ключевых игроков команды.

    "Смольников только набирает форму. Индивидуально он начал тренироваться в Испании, а с командой провел только одну полноценную неделю. Постепенно будем давать ему игровое время. Сегодня для него был хороший тест.

    С Шатовым в целом все хорошо, но иногда он жалуется на боль. Ему предстоит обследование в Германии, после которого, надеюсь, сможем сказать, что он готов на 100%. Гарай не тренировался три последних дня, так как чувствовал дискомфорт в мышцах. Мы решили не подвергать его риску. Ломбертс был дисквалифицирован, поэтому на тренировке мы попробовали на позиции центрального защитника Кришито. Он играл центральным защитником еще за "Дженоа", и сегодня он выглядел хорошо.

    У Александра Кокорина в последние дни были проблемы с мышцами, но мы включили его в заявку на игру. В отеле на карантине он мог получить необходимое лечение. Мы решили не рисковать им сегодня", – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    28.02.2016 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 февраля 2016, 09:42

      для кокорюшки это нормальная история

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