Директор клуба болельщиков «Динамо»: «Новые кресла напоминают сидения, установленные женой Лужкова»

Бетонные лавки и сине-белые пеноплексовые поджопники надёжнее. И нечего головы ломать
Исполнительный директор клуба фанатов московского "Динамо" Алексей Пименов раскритиковал кресла на строящемся стадионе "Динамо".
"Тест не пройден. Кресла отлетают за секунду. И напоминают сидения, установленные женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Батуринские кресла отламывались с одного удара. Новые сидения российской разработки ничем не отличаются.
Нужно учитывать, что отломанное кресло может являться определенным орудием и быть использовано массово", - сказал Пименов.