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    Директор клуба болельщиков «Динамо»: «Новые кресла напоминают сидения, установленные женой Лужкова»

    Исполнительный директор клуба фанатов московского "Динамо" Алексей Пименов раскритиковал кресла на строящемся стадионе "Динамо".

    "Тест не пройден. Кресла отлетают за секунду. И напоминают сидения, установленные женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Батуринские кресла отламывались с одного удара. Новые сидения российской разработки ничем не отличаются.

    Нужно учитывать, что отломанное кресло может являться определенным орудием и быть использовано массово", - сказал Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 13:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 февраля 2016, 13:27

      Бетонные лавки и сине-белые пеноплексовые поджопники надёжнее. И нечего головы ломать

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 февраля 2016, 13:22

      Все для народа

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