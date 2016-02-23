Товарищеский матч. Юношеская сборная России разгромила Азербайджан

Юношеская сборная России (игроки 1999 г.р.) в товарищеском поединке разгромила сверстников из Азербайджана.

Товарищеский матч

Азербайджан – Россия 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 - Сулейманов, (28 с пенальти); 0:2 - Руденко, 36; 1:3 - Грулев, 67; 1:4 - Игнатьев, 80; 1:5 - Лацевич, 80+2

"Соперник активно начал встречу и владел преимуществом примерно до 15-ой минуты. После чего наша команда выровняла игру, совершила несколько хороших подходов к чужим воротам и в дальнейшем выглядела острее противника впереди. На 28-ой минуте Лацевич заработал пенальти, который реализовал Сулейманов – так мы повели в счете. Спустя 8 минут нам удалась быстрая атака, Лацевич отдал классную передачу на Руденко, который с линии штрафной точно пробил на исполнение в ближний угол.

Начало второго тайма получилось равным, голевых моментов практически не было у обеих команд. На 51-ой минуте Лукьянчиков сфолил в штрафной, и сборная Азербайджана отыграла один мяч с пенальти. Ждали, что хозяева прибавят и постараются сквитать счет. К счастью, нашим ребята не дали сопернику возможности перевернуть ход встречи. На 67-ой минуте Грулев воспользовался грубой ошибкой игрока сборной Азербайджана и восстановил наше преимущество в два мяча. На исходе встречи мы еще дважды поразили ворота хозяев поля. Четвертый гол соорудили Яковлев и Игнатьев, которые здорово вошли в игру на замену. Яковлев отдал передачу между двух защитников, а Игнатьев обыграл вратаря и отправил мяч в сетку. Итоговый счет установил Лацевич, который с линии штрафной нанес красивый обводящий удар в девятку.

В целом, довольны игрой команды в этом матче. Крупный результат радует, это позитив, положительные эмоции. Но через день мы играем второй матч со сборной Азербайджана и в нем надо будет показать качественный футбол. Соперник наверняка захочет взять реванш, реабилитироваться за поражение. Тем более, что итоговый счет первого матча получился несколько жестким по отношению к хозяевам поля - матч был напряженный, и, не ошибись игрок соперника при счете 2:1 в нашу пользу, исход встречи мог быть другим. Явных предпосылок к разгрому не было, игра в принципе была достаточно равная", - сказал старший тренер сборной России Сергей Матвеев.