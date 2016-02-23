Саленко: «Не думаю, что Селезнева перестанут вызывать в сборную Украины»

Известный в прошлом нападающий Олег Саленко, который выступал за сборные России и Украины, прокомментировал предстоящий переход из "Днепра" в "Кубань" форварда Евгения Селезнева.

"Меня уже ничего не удивляет. Я вижу, что многие украинские клубы начинают испытывать серьезные проблемы. Поэтому игроки с именем и которые близки к завершению карьеры могут ехать спокойно в другие страны. Российский клуб? Ну и что? Не думаю, что его перестанут вызвать в сборную Украины. Конец сезона в нашем чемпионате получится довольно проблемным. Многие команды в долгах и не знают, как будут играть. Я хорошо знаю главного тренера нашей национальной команды Михаила Фоменко. Он – профессионал, для него важны прежде всего спортивные показатели. Я, например, говорю игрокам, если у них есть предложения из Европы или России, надо уезжать. Селезнев делает шаг вперед? Да. Сейчас в украинском футболе проблемы. Я разговаривал с представителями ФФУ. Пока никто не знает, в каком формате пройдет следующий чемпионат страны. Пока это загадка", - сказал Саленко.

По некоторым данным, 30-летний Селезнев покинул уже расположение "Днепра" и отправился в Краснодар.