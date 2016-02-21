Кержаков: «Надеюсь, Слуцкий смотрит игры «Цюриха»

Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков выразил надежду на то, что главный тренер сборной России Леонид Слуцкий следит за его выступлениями в Швейцарии.

– С Россией связь поддерживаете?

– А как же? Я же не в Африку уехал, телефон работает, это не отдельный какой-то мир. С Россией связь поддерживаю, слежу вот за нашими командами в еврокубках.

– Вопрос в том, следят ли за вами.

– Моя задача – играть. А уже главный тренер будет решать. Я надеюсь, что он смотрит игры. Мне остается только добросовестно выполнять свою работу, помогать «Цюриху» по мере сил, – сказал Кержаков.