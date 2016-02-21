Кержаков: «В свое удовольствие я мог бы и во дворе играть, там весело и команды приличные»

Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков рассказал о своих впечатлениях от пребывания в швейцарском клубе.

– С адаптацией проблем нет. Партнеры приняли хорошо. Общаюсь практически со всеми ребятами – на разных языках, включая даже русский. Привыкать к чемпионату тоже долго не пришлось. Здесь все понятно: атака, оборона, футбол такой немного бесшабашный, но приятный для зрителей. Это самое главное. Качество полей – хорошее, стадионы уютные, погода прекрасная. Все для того, чтобы играть.

– В свое удовольствие?

– Послушайте, в свое удовольствие и ради веселья это я бы мог и во дворе у себя играть. У меня там тоже весело. И команды собираются приличные – каждый по сто с чем-то килограммов. И зарплату бы платили. А сюда я приехал играть в профессиональный футбол, заниматься своим любимым делом. Не рассматриваю это как расслабляющую командировку или отпуск. Я тут по 90 минут играю. И стараюсь решать определенные задачи, – сказал Кержаков.