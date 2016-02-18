Лига чемпионов. «Вольфсбург» в гостях переиграл «Гент»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Гент" дома уступил "Вольфсбургу" – 2:3. В составе немецкого клуба дублем отметился Юлиан Дракслер, еще один гол забил Макс Крузе. Отыграть два мяча "Генту" позволили точные удары Свена Кумса и Калифы Кулибали.

Ответный поединок эта пара проведет 8 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Гент (Бельгия) – Вольфсбург (Германия) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Дракслер, 44; 0:2 – Дракслер, 54; 0:3 – Крузе, 60; 1:3 – Кумс, 80; 2:3 – Кулибали, 90.

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