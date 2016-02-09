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«Крылья Советов» продлят с Веркаутереном контракт еще на год

9 февраля 2016, 15:12
3

"Крылья Советов" намерены продлить соглашение с наставником команды Франком Веркаутереном. Эту информацию поведал директор самарцев Виталий Шашков. По его словам, бельгийский специалист на данный момент целиком устраивает руководство клуба на посту главного тренера.

"У нас складываются отличные отношения с Франком. Текущее положение дел устраивает и клуб, и специалиста. Конечно, продление контракта будет зависеть от результатов команды по итогам сезона и от многих других факторов, но уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, будем предлагать ему заключить новое соглашение. Сотрудничаем планомерно, так что если и предложим контракт, то сроком на один год", – сказал Шашков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Веркаутерен Франк
Комментарии (3)
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Aztec58
1455020522
Э-э, торопиться не надо, да-а. Вдруг ещё вылетите?
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Barsuk52
1455024766
правильное решение
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