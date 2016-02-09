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    Чорлука мог оказаться в «Баварии» этой зимой

    Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука мог оказаться в "Баварии" в это трансферное окно, однако ответил отказом не предложение мюнхенцев. В хорвате был заинтересован наставник красно-синих Хосеп Гвардиола, который нуждается в укреплении оборонительной линии в связи с травмами некоторых защитников.

    Сообщается, что причиной отказа 30-летнего футболиста стало то, что он не знает, какую роль ему будет отведена в команде новым наставником Карло Анчелотти, который возглавит "Баварию" летом.

    Замену Чорлуке "Бавария" нашла в лице защитника "Спартака" Сердара Таски, который до окончания сезона пробудет в Мюнхене в аренде.

    Также хорватский игрок находится в шорт-листе наставника "Ромы" Лучано Спаллетти, который желал видеть его еще в "Зените". Теперь же итальянский специалист намерен приложить усилия для его перехода в клуб из Рима.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 14:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 17:38

      Аршавин тоже мог в своё время перейти в Барселону даже как то по радио крутмли что он перешел,но увы)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 февраля 2016, 15:58

      Мог. В Баварию ))) Я тоже мог!

      -1
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      Рейтинг: +9

      Danxiel > APchelov 9 февраля 2016, 18:33

      Андрей Аравии это ты?

      0
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      Рейтинг: +9

      Danxiel > Danxiel 9 февраля 2016, 18:33

      Аршавин*

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 15:07

      Кто его знает, как там на самом деле было. Но в его 30 лет стоит держаться за РФПЛ, беготни меньше, бабла - больше.

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