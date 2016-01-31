Ташуев: «Мельгарехо должен присоединиться к «Кубани» на втором сборе»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев сообщил, что нападающий Лоренцо Мельгарехо присоединится к команде на втором зимнем тренировочном сборе на Кипре. Во время первого сбора футболист был в Парагвае со своей семьей. Напомним, что ранее была информация о том, что парагвайский форвард близок к переходу в московский "Спартак".

"Лоренсо вылетает на Кипр. Мы его ждем. Должен к нам присоединиться на сборе завтра.

По Павлюченко пока решение не принято. Либо полетит и будет заниматься там индивидуально с реабилитологом, либо на какое-то время останется еще в Краснодаре", - проинформировал Ташуев.