Веркаутерен: «Крылья» ищут форварда, левого защитника и атакующего полузащитника»

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен рассказал о трансферных задачах клуба на зимний период дозаявок.

– Вы не раз говорили о том, что "Крылья" ищут форварда, обладающего голевым чутьем. Как продвигаются поиски и переговоры по игрокам с такими качествами?

– Бывало так, что игрок уже вот-вот должен был оказаться у нас, но переход в последний момент срывался. Поэтому отвечу так - пока под контрактом нет подписи игрока, продвижения нет. Но мы постоянно ищем, ведем переговоры, работа ведется.

– Какую оценку можете дать первым потенциальным новичкам команды – Каленковичу, Радченко, Бабырю? Собираетесь ли вы взять их на второй сбор?

– Этот вопрос мы тоже обсудили с руководством. Свое мнение по этим игрокам я озвучил. Дальнейшую работу должны делать уже другие службы клуба. Менеджмент и селекционная группа. Озвучивать оценку игрокам публично, увы, не могу. Это мое правило.

– На сборы с основной командой полетит вратарь из Белоруссии – Василючек. Игроки на какие позиции еще рассматриваются?

– Нам необходимы левый защитник, атакующий полузащитник... Эти позиции нам также необходимо укрепить. Возможно, Радченко и Каленкович снова поедут с нами на сборы. Но этот вопрос пока решается.