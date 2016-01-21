Ширко: «Все иностранцы сейчас очень хитрые и ушлые – их не заставишь играть против воли»

Бывший форвард "Спартака" Александр Ширко рассказал о причинах, помешавших полностью раскрыться в составе красно-белых нападающему Юре Мовсисяну, который отправился в аренду в "Реал Солт-Лейк" до конца нынешнего года.

"Почему Мовсисян полностью не оправдал ожиданий в "Спартаке"? Трудно сказать, начал-то он неплохо. Но в дальнейшем, мне кажется, не хватило какой-то мотивации. Он шел в "Спартак" как в клуб с большим именем, а оказался в нестабильной команде, которую постоянно сотрясают скандалы. Плюс мы видим, что иностранцы сейчас все очень хитрые, ушлые – их не заставишь играть против воли.

Помните, у Озбилиза был конфликт с Муратом Якином из-за непопадания в состав? Там ведь дошло до обвинений чуть ли не в геноциде армянского народа. А они с Мовсисяном одной национальности. Я думаю, что это было такое общее недовольство. Ну, а травмы… Наверное, только врачи "Спартака" могут сказать, насколько они были серьезными, или он таким способом пытался, может быть, шантажировать клуб", – сказал Ширко.

В нынешнем чемпионате России Мовсисян провел 11 поединков, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.