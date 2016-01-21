Кобелев: «Меня волнует не будущее Кокорина, а чтобы он скорее набрал форму»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о ситуации с полузащитниками Игорем Денисовым и Юрием Жирковым, а также нападающим Александром Кокориным.

"Денисов наверняка самостоятельно работал, когда отсутствовал в первой команде. И хотя присоединился к нам на несколько дней позже, на его состояние это не повлияло. А провел он на поле 70 минут потому, что не хватило нескольких игроков.

Кокорин прибыл в Португалию после медобследования в Германии и сейчас занимается по индивидуальной программе, которая поможет ему побыстрее восстановиться. Думаю, со следующего сбора Александр начнет работу в общей группе без ограничений. Предвижу вопрос о его будущем. Так вот: меня больше волнует, чтобы он как можно скорее набрал форму.

Не беспокоит ли, что Кокорин с Габуловым до сих пор не продлили контракты? Абсолютно нет. Для меня гораздо важнее то, как они работают сейчас и набирают форму.

Переход Жиркова в "Зенит"? Я не читаю, что пишут в газетах, и не питаюсь слухами. Могу сказать, что он тренируется вместе со всеми и провел хороший матч с "Ольяненсе", отдав прекрасный голевой пас Зобнину", - сказал Кобелев.

Напомним, что контракты Габулова, Жиркова и Кокорина с "Динамо" истекают этим летом.