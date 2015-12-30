«Мордовия» может пополниться полузащитником софийской «Славии»

Полузащитник софийской «Славии» Жереми Манзорро близок к переходу в «Мордовию». За 24-летнего футболиста саранский клуб должен будет заплатить примерно 250 тысяч евро.

Напомним, болгарский клуб тренирует экс-наставник «Урала» Александр Тарханов, который в недавнем интервью рассказал, что француз может продолжить свою карьеру в России.

Манзорро играет за «Славию» с 2014 года.В нынешнем сезоне чемпионата Болгарии он принял участие в 15 матчах, в которых забил 3 гола и получил 4 желтые карточки.