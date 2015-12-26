Пеллегрини летом подпишет контракт с «Челси»

Наставника "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини на своем посту сменит главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола. Произойдет это по завершении нынешнего сезона. Чилиец же возглавит «Челси». По мнению руководства "аристократов", Пеллегрини вполне подходит лондонцам в качестве тренера.

Среди других кандидатов на должность рулевого синих называются называются наставник "Атлетико" Диего Симеоне и главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли. В данный момент «Челси» возглавляет голландский специалист Гус Хиддинк, контракт которого истечет летом 2016-го года.