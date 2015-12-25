Шляхтин: «Давайте прекратим этот ажиотаж вокруг Веркаутерена и дадим ему спокойно работать дальше»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что квалификация наставника «Крыльев советов» Франка Веркаутерена не вызывает у него сомнений, сообщает "Самарское обозрение". По его мнению, бельгийский специалист должен продолжить тренировать команду. Кроме того, Шляхтин рассказал, какие изменения состава ожидают самарский клуб этой зимой.

«Планируются ли изменения в составе? Да. Не будут продлены контракты с некоторыми игроками, у которых соглашения с нашим клубом заканчиваются. И планируем приобрести не более двух-трех футболистов. Все кадровые вопросы решаются совместно с тренерским штабом.

Не исчерпан ли кредит доверия Франку Веркаутерену? Нет. Тренер работает второй сезон, и мы ему доверяем. Почему не дать специалисту возможность проявить себя в премьер-лиге, если он решил первую задачу – выход из ФНЛ? В этом сезоне у нас есть громкие победы – мы обыграли «Зенит», ЦСКА. Наверное, когда клуб, вышедший из ФНЛ, выигрывает у топ-клубов РФПЛ, это чего-то да стоит… Поэтому, давайте прекратим этот ажиотаж вокруг Франка и дадим ему спокойно работать дальше», – сказал Шляхтин.