Черчесов: «Как я подготовлю Дуду, так Словакия и сыграет с Россией»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов пошутил, что от него будет зависеть, как сыграет полузащитник Ондрей Дуда и вся команда Словакии.

«Шансы я не могу оценивать, потому что в футболе так: одна секунда — и все меняется. Мяч может пойти от штанги в ворота или на угловой. Если брать группы, то, думаю, из первой корзины Германия сильнее Англии, поскольку она доказывает свой уровень на протяжении всех турниров, выходя в финалы или полуфиналы практически каждый раз. То есть из первой группы полякам попался более сильный соперник на бумаге. Украина — соседи, у них много хороших игроков, команда с характером. Плюс Ирландия.



И у России — и Англия, и Словакия. Кстати, мы с Дудой уже обменялись мнениями. Как я его подготовлю, так Словакия и будет играть. Уэльс, по-моему, впервые играет на таком турнире. Сложно предвосхищать, что там будет. Здесь просто так ничего не бывает: каждая игра, как говорится, от ножа», — сказал Черчесов.