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Васин: «Надо реабилитироваться перед болельщиками – победить ПСВ»

26 ноября 2015, 16:18

Защитник ЦСКА Виктор Васин, заменивший травмировавшегося Сергея Игнашевича во вчерашней игре Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2) рассказал, чего не хватило армейцам для достижения положительного результат в матче.

«В первом тайме строго сыграли в обороне. Может, чуть-чуть не получалось в атаке. Во втором тайме захватили инициативу, играли первым номером, были моменты. К сожалению, где-то не повезло. Не забили сами, и, как часто в футболе бывает, получили в ответ. На установке говорили о том, что надо действовать инициативно. Играли дома, перед нашими болельщиками. Хочется их поблагодарить: вечер холодного буднего дня, но пришел полный стадион. Поддержка ощущалась.

Выход на замену не планировался, но и неожиданностью не стал. Я всегда готов выйти на замену. У Игнашевича случилась какая-то проблема, поэтому надо было просто выйти и играть.

У нас все профессионалы, сами настраиваемся. Надо реабилитироваться перед болельщиками, победить ПСВ. Настроение будет боевое, в Голландию поедем за победой», – сказал Васин.

Напомним, перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА с четырьмя очками располагается на последней строчке в турнирной таблицы, потеряв все шансы на выход в следующий этап соревнований. Победа в Голландии позволит красно-синим продолжить выступления в весенней части Лиги Европы.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Вольфсбург ПСВ Игнашевич Сергей Васин Виктор
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