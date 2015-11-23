Диарра: «Мы одержали нужную победу»

Хавбек «Марселя» Лассана Диарра остался доволен победой своей команды в матче 14-го тура чемпионата Франции над «Сент-Этьеном» (2:0).

«Мы показали хорошую командную игру и одержали нужную победу. Я благодарен всем за многочисленные слова поддержки, которые тронули меня», – написал Диарра в своем микроблоге.

Стоит отметить, что слова поддержки звучали в адрес Диарра в связи с тем, что в терактах в Париже у игрока погибла двоюродная сестра.