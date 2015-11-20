Ширко: «Не знаю, зачем руководство «Спартака» пошло на такой шаг»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника красно-белых Романа Широкова.

"К скандалам отношусь плохо, это мешает и команде, нервирует футболистов. Роман уже опроверг информацию о своем возможном отстранении, давайте дождемся других комментариев, чтобы стало все понятно.

Контракт Широкова весьма странный. Не знаю, зачем руководство пошло на такой шаг. С одной стороны, он на пользу футболисту, с другой – во вред. Раньше бывало так: были бонусы за определенное количество матчей, голов, и чтобы их не выплачивать, человека отправляли в запас.

Станет ли уход Широкова потерей для "Спартака"? Трудно сказать. В сборной Роман выступает неплохо, является одним из лидеров. В «Спартаке» пока не получается. Может, это связано с общим состоянием команды, может, нет особого желания у него. Хорошие футболисты всегда потеря, но если они не приносят пользу, опять же, не касаемо Широкова, то лучше расстаться", – отметил Ширко.