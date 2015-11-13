Гамула: «В матчах сборной особенно хочется понаблюдать за Черышевым»

Главный тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула рассказал о том, что игру сборной России против сборной Хорватии, которая пройдет в Ростове-на-дону, он будет смотреть со стадиона, а также поделился мнением, за кем из футболистов национальной команды наблюдать будет интереснее всего.

«Матч с Португалией буду смотреть, скорее всего, дома. А за игрой с Хорватией пойду следить со стадиона. Интересно увидеть решения Леонида Слуцкого. Хочется посмотреть на футболистов, которые смогут заменить игроков основы в случае травм. Также в товарищеском матче не будет сильного психологического давления, поэтому молодые игроки получат возможность проявить себя гораздо лучше, без волнения. Воплотить задумки тренера, которые, кстати, тоже интересно увидеть.

На поле особенно хочется понаблюдать за Денисом Черышевым, потому что футболист он весьма любопытный, особенно с его игровой практикой: как полузащитник будет смотреться в коллективе сборной России? На Федора Смолова тоже интересно посмотреть. Вообще, мне наиболее важна игра всей команды», – отметил Гамула.