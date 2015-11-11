Кечинов: «Романцев может положительно повлиять на работу Аленичева»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова генерального директора красно-белых Сергея Родионова о том, что бывший главный тренер москвичей Олег Романцев выразил желание встретиться и пообщаться с тренерским штабом команды.

«Такие встречи и общение очень полезны для нынешнего тренерского штаба клуба. Это очень опытный специалист и, несмотря на то, что сейчас команду возглавляет тоже авторитетный наставник, хуже от этого точно не станет. Олег Романцев может положительно повлиять на работу Дмитрия Аленичева и его помощников.

Если бы Романцев находился в клубе в качестве тренера – консультанта, было бы вообще замечательно. Но сейчас он не так пристально следит за командой, как, например, при Валерии Карпине, когда приезжал на тренировки. Он не бывает в Тарасовке, а ведь мог бы давать какие-то нужные советы, если бы наблюдал за работой. Думаю, было бы хорошо, если бы Олег Иванович пообщался и с футболистами. Уверен, они бы к нему прислушивались. Все его прекрасно знают и наслышаны, даже те молодые ребята, которые в чемпионские времена клуба были совсем юными», – сказал Кечинов.