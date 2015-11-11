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    Родионов: «Романцев изъявил желание пообщаться с тренерским штабом»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов сообщил, что отсутствующий на заседании попечительского совета клуба Олег Романцев заинтересован в общении с тренерским штабом.

    «Романцев находится на родине в Красноярске. Но он уже изъявил желание также спокойно пообщаться в ближайшее время с тренерским штабом. Каждый имел сегодня возможность высказаться, обсудить нынешнюю ситуацию, послушать тренеров. Очень конструктивный разговор, который прошел в неформальной обстановке», - сказал Родионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2015 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 11:35

      Когда их уволят-пообщаетесь

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +187

      armen10 11 ноября 2015, 09:21

      В оглавлении....радионов изъявил желание общаться с тоенерским штабом!???

      -1
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