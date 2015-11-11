Родионов: «Романцев изъявил желание пообщаться с тренерским штабом»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов сообщил, что отсутствующий на заседании попечительского совета клуба Олег Романцев заинтересован в общении с тренерским штабом.

«Романцев находится на родине в Красноярске. Но он уже изъявил желание также спокойно пообщаться в ближайшее время с тренерским штабом. Каждый имел сегодня возможность высказаться, обсудить нынешнюю ситуацию, послушать тренеров. Очень конструктивный разговор, который прошел в неформальной обстановке», – сказал Родионов.