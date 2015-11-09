Конте допускает, что не возьмет Пирло на Евро-2016

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте объяснил свое решение не вызывать полузащитника «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло на ближайшие товарищеские матчи. Клуб Пирло не пробился в плей-офф МЛС, и итальянец уже некоторое время лишен игровой практики.

«Его отсутствие можно было предсказать. Пирло не играет уже две недели, и мне нужно все обдумать. Я очень высокого мнения о Пирло, но мне нужно сохранять хладнокровие, анализируя ситуацию. Посмотрим, в какой форме будет Андреа, но в мае ему исполнится 37 лет. Мне нужно осмотреться и изучить возможность того, что я не возьму Пирло на Евро-2016», – говорит Конте.

Итальянцев ждут товарищеские встречи со сборными Бельгии и Румынии.