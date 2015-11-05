Касильяс догнал Хави по победным матчам в Лиге чемпионов

Голкипер «Порту» Икер Касильяс сыграл в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби», который закончился со счетом 3:1. Этот матч стал 91-м победным для него в турнире. После данной встрече Касильяс догнал лидера по этому показателю – бывшего полузащитника «Барселоны» Хави.

На третьем месте в данном списке расположился экс-форвард «Реала» и «Шальке-04» Рауль (79 матчей), Райан Гиггз (экс-«МЮ», 74) – четвертый, Криштиану Роналду («Реал», «МЮ», 73) – пятый.