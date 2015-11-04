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Газзаев: «Игра ЦСКА оставила удручающее впечатление»

4 ноября 2015, 16:09
17

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре армейцев в гостевом матче с «Манчестер Юнайтед«.

«Конечно, игра армейцев оставила удручающее впечатление. Команда почти все 90 минут оборонялась. Был момент у Думбия, а в остальном о какой-то яркости и агрессии говорить не приходится. По такой игре ЦСКА по теории вероятности должен был допустить роковую ошибку. Более того, Акинфеев не раз выручил армейцев.

В теории ничего не потеряно. Но ЦСКА для попадания в плей-офф в оставшихся двух матчах нужно показать стопроцентный результат. Ситуация очень сложная. Права на ошибку у армейцев просто уже нет. ЦСКА теперь может как выйти из квартета, так и вообще занять последнее место и не попасть даже в Лигу Европы», – считает Газзаев.

Напомним, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл ЦСКА за счет гола Уэйна Руни – 1:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед Акинфеев Игорь Думбия Сейду Газзаев Валерий
Комментарии (17)
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KosSidFCZP
1446646426
Ну даже ,если,каким то странным образом и выйдут,то с такой игрой лучше не выходить. Россию же представляют!
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DblMok3
1446647628
Уважаемый Валерий - капитан Очевидность! Не уверен, что МЮ дал бы разгуляться на поле с атакующей тактикой... Закалашматили бы нам гораздо больше. Играть от обороны - это единственно правильный вариант в такой ситуации. Если бы игра позволяла, то ЦСКА начало бы "прощупывать" и больше атаковать, но лично я таких вариантов не видел. Другое дело, что много потерь, но это уже другая история. А так, я не согласен - ничего "удручающего" в игре не было. Да и Слуцкий правильно все сделал в плане тактики. ИМХО
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Зенит 2015
1446655923
Правильно, так их. Только под вашим руководством ЦСКА был последний раз истинным, а не липовым, как при Слуцком, чемпионом. Да и кубок УЕФА тоже.
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Smekaev
1446657526
С такой точностью передач только против уфы играть, но никак не в Европе - что это за пяточки в центре поля и пасы не глядя?! Это все таки не хрен собачий, а Манчестер таки Юнайтед! А все от страха. Даже при выходе на поле было видно как у армейцев поигрывает. Перенастроились на матч, вот и протупили игру.
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Mi6
1446661233
Хоть кто-то правду написал...
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nemolod
1446666127
Для ЛЧ в команде должно быть два,а лучше три таких Думбии,которые точно могли бы забить гол! А до этих пор не только на выход из группы,но и 3-е место будут практически недосягаемы!
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