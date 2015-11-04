Газзаев: «Игра ЦСКА оставила удручающее впечатление»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре армейцев в гостевом матче с «Манчестер Юнайтед«.

«Конечно, игра армейцев оставила удручающее впечатление. Команда почти все 90 минут оборонялась. Был момент у Думбия, а в остальном о какой-то яркости и агрессии говорить не приходится. По такой игре ЦСКА по теории вероятности должен был допустить роковую ошибку. Более того, Акинфеев не раз выручил армейцев.

В теории ничего не потеряно. Но ЦСКА для попадания в плей-офф в оставшихся двух матчах нужно показать стопроцентный результат. Ситуация очень сложная. Права на ошибку у армейцев просто уже нет. ЦСКА теперь может как выйти из квартета, так и вообще занять последнее место и не попасть даже в Лигу Европы», – считает Газзаев.

Напомним, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл ЦСКА за счет гола Уэйна Руни – 1:0.