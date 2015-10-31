Лига 1. «Лион» обыграл «Труа» и другие результаты

В матче 12-го тура Лиги 1 «Лион» переиграл «Труа» – 1:0. Гол на счету Бове.
В других встречах тура «Генгам» и «Лорьян» поделили очки, «Газелек» обыграл «Бордо», «Бастия» одолела «Кан», «Тулуза» и «Мопелье» победителя не выявили.
Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур
Голы: 1:0 – Бриан; 1:1 – Муканджо (с пенальти), 64; 2:1 – Салибур, 84; 2:2 – Муканджо, 90+3.
Удаления: Варис, 42; Санкаре, 45.
Голы: 0:1 – Бове, 78.
Удаление: Жан, 36.
Голы: 1:0 – Ларби, 44; 2:0 – Ларби, 68.
Удаление: Филиппи, 64.
Голы: 1:0 – Садио, 31.
Голы: 0:1 – Руссильон, 34; Машаш, 29.
Источник: Бомбардир.ру