Хедира сегодня дебютирует за «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри почти полностью определился со стартовым составом на домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

«У Хедиры много опыта, и даже если он не сможет сыграть все 90 минут, пора выпустить его на поле – он очень хочет играть. Матч вместе с ним начнут Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Эвра, Погба, Мората и Дибала. Еще одного игрока я определю несколько позже», – сказал итальянский специалист на предматчевой пресс-конференции.