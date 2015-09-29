Набабкин: «То, что ПСВ называют красно-белой армией, не добавит принципиальности матчу»

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин поделился своим мнением о сопернике команды по групповому этапу Лиги чемпионов голландском ПСВ, с которым армейцам предстоит сыграть в среду.

«ПСВ в Голландии называют красно-белой армией? Серьезно? Не думаю, что это добавит принципиальности завтрашнему матчу. Не думаю, что потеря Андреса Гуардадо сильно скажется на их игре. У ПСВ в принципе добротная команда с хорошими исполнителями. Как отнесся к победе ПСВ над «МЮ»? Было удивительно, конечно. Что тут сказать – ПСВ играл дома, победил. Молодцы.

Все готовятся, силы остались. Будем настраиваться и играть на победу. Если честно, за Голландией не слежу. Хотя иногда попадаются матчи, которые смотрю», – сказал Набабкин.