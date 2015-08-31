Слуцкий: «Акинфеев нас спас»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над «Кубанью» (1:0) в седьмом туре РФПЛ. Наставник армейцев среди своих подопечных выделил голкипера Игоря Акинфеева, который спас команду, отразив в концовке встречи пенальти от Лоренцо Мельгарехо.

«Тяжелый матч. Мы были эмоционально выхолощены после встречи со «Спортингом», поэтому первый тайм и не получился. Игра была в это время без моментов. Едва кто мог предположить, что все завертится в такой триллер во второй половине, когда мы создали много моментов и реализовали один из них. Дальше дело было за Игорем Акинфеевым, который нас спас. Почему в резерве остался Игнашевич? Это ротация, которой мы подвержены все семь туров. Он отыграл полный матч со «Спортингом», после чего мы решили дать ему передохнуть», – сказал Слуцкий.