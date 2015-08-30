Видеотрансляция матча «Мордовия» – «Рубин» – на «Бомбардире»

«Мордовия» и «Рубин» в этом сезоне не радуют своих болельщиков ни игрой, ни результатом. Отдушиной для казанцев является участие в розыгрыше Лиги Европы, но при этом команде Рината Билялетдинова нельзя забывать и о матчах чемпионата, где казанцы с одной победой и пятью поражениями пребывают в «зоне вылета». Не лучше положение и у «Мордовии», которяа набрала всего на одно очко больше, чем сегодняшний соперник, но при этом по прежнему не познала вкуса победы.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Рубин». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 17:00!