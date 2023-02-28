Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Италия
Команды
Лацио
Маурицио Сарри
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
22:30
Ролан Гусев охарактеризовал Абрамовича
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
21:42
Оффтоп
Расписание финала Кубка Гагарина
21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
Реклама
«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
7
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
6
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
1
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
7
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
2
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
5
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
7
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
10
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Маурицио Сарри - статьи
Тренер
Имя
Маурицио
Фамилия
Сарри
Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 января 1959
Статистика
Новости
Статьи
Посты
28.02.2023 13:45
Итальянский клуб тащит вратарь с русскими корнями: летом приезжает в Подмосковье, его дед дружил с Яшиным
Рассказываем об Иване Проведеле.
06.07.2021 13:58
Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
Удивительно: Манчини взял непривычный стиль ради комфорта игроков
29.10.2020 16:51
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
Выигрывать – неинтересно.
09.04.2020 13:15
Как футболисты теряют деньги из-за остановки чемпионатов
Главные кейсы по жизни в условиях коронавируса.
8
12.02.2020 19:52
Есть версия, что Сарри ломается, когда попадает в топ-клуб
Это объясняет, почему у «Ювентуса» сейчас такие себе дела.
5
08.01.2020 11:50
Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси
Говорит, что мечтает о куче трофеев с «Юве».
25
03.11.2019 12:43
Де Лигт сыграл рукой в четырех (!!!) турах подряд. Но Сарри не парится: уделяет ему море внимания и учит атаковать
Говорит, что вырастет в топа.
4
23.10.2019 00:20
Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами
Сарри вовремя исправился.
28
22.10.2019 12:31
Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
Полевиков говорит, что мы неправильно видим футбол.
21.10.2019 19:57
«Ювентус» не так силен, как кажется. У «Локо» есть шанс
Команда туго перестраивается под футбол Сарри.
19
05.09.2019 17:12
Джан приходил в «Ювентус» за Лигой чемпионов. Через год клуб его кинул
Слишком лживо и жестко.
21
17.07.2019 12:16
В «Ювентусе» перебор игроков. С де Лигтом станет хуже
В следующем сезоне будет много недовольных.
15
02.07.2019 11:57
Сейчас много трансферных слухов. Кому верить
Небольшой гид по авторитетным источникам.
3
01.07.2019 14:20
«Ювентус» подписывает игроков бесплатно, но дорого. Рабьо – очередной пример
Мама футболиста получит 10 миллионов за трансфер.
7
19.06.2019 21:49
Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри
Ждите развитие молодежи и мало звезд.
8
Предыдущая
1
2
3
4
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение