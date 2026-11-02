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Серия А 2026/2027
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Аталанта
Маурицио Сарри
Статистика
Маурицио Сарри - статистика
Аталанта
Италия
9 января 1959 (67)
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 2
18.10.2026
Аталанта
Лига конференций, 1 тур
Аталанта
3 : 1
15.10.2026
Пафос
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
0 : 0
12.10.2026
Венеция
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Италия. Кубок 2022/2023
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Суперкубок Англии 2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
В
П
Н
Аталанта
10
2
5
3
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 2
18.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
0 : 0
12.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
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