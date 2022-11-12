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Маурицио Сарри - новости
Тренер
Имя
Маурицио
Фамилия
Сарри
Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 января 1959
Статистика
Новости
Статьи
Посты
28 февраля
15:41
Текст
Итальянский клуб тащит вратарь с русскими корнями: летом приезжает в Подмосковье, его дед дружил с Яшиным
15
23 января
20:10
Сарри может вернуться в АПЛ. Он возглавлял «Челси»
8 января
20:37
Серия А. «Лацио» Сарри сыграл вничью с «Эмполи» (2:2), ведя в 2 мяча к 83-й минуте
12 ноября 2022
15:00
Сарри: «Что Катар может дать футболу, кроме денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?»
5
4 ноября 2022
15:29
Фанаты «Фейеноорда» бросали стаканы с мочой в тренеров «Лацио» на матче Лиги Европы
4
18 октября 2022
16:04
Сарри пригрозил уйти в отставку из-за качества поля на стадионе «Лацио»
14 октября 2022
17:41
Сарри в 2019 году советовал «Ювентусу» купить Хвичу. Клуб отказался
1
12 сентября 2022
22:22
Фото
Сарри могут оштрафовать за средний палец в сторону скамейки запасных «Вероны»
10 июля 2022
16:18
Гурцкая: «Бердыев близко дружит с Сарри и Анчелотти. Он давал советы Маурицио»
4
2 июня 2022
19:19
«Лацио» объявил о продлении контракта с Сарри
27 мая 2022
07:56
Сарри продлил контакт с «Лацио» до 2025 года (Corriere dello Sport)
9 мая 2022
11:56
Сарри готов продлить контракт с «Лацио», если летом будет усилен состав
27 апреля 2022
19:52
«Не нравится мой футбол – верни Пиоли!». Сарри поругался с президентом «Лацио» после поражения от «Милана»
9 апреля 2022
10:45
Сарри может возглавить «Арсенал»
2
18 марта 2022
20:30
Моуринью – в преддверии дерби: «Пока «Рома» играла с «Витессом», «Лацио» и Сарри курили сигареты»
1
4 февраля 2022
22:39
Агент: «Сарри был заинтересован в трансфере Миранчука в «Лацио». Маурицио был не против перехода Алексея и в «Ювентус»
7
3 февраля 2022
07:19
Сарри может покинуть «Лацио» из-за разногласий с руководством клуба
1
19 января 2022
10:13
Фото
Сарри во время матча с «Удинезе» получил удар в голову, стоя у бровки
6
7 января 2022
19:20
Сарри: «Либо остановите турниры, либо приравняйте ковид к обычной простуде»
4
26 ноября 2021
00:18
Сарри проигнорировал пресс-конференцию после матча «Локомотив» – «Лацио»
8
24 ноября 2021
15:59
Сарри – о «Локомотиве»: «После смены тренера это совсем другая команда. «Лацио» будет сложно»
1
20 ноября 2021
21:59
Серия А. «Ювентус» победил в гостях «Лацио» Сарри и поднялся в зону еврокубков, у защитника Бонуччи дубль
3
8 октября 2021
08:53
«Лацио» Сарри хочет подписать вратаря «Челси» Кепу
2
27 июля 2021
09:59
Видео
Кепа публично извинился перед Сарри за историю с заменой в финале Кубка лиги с «Ман Сити» в 2019 году
6
6 июля 2021
20:23
Сарри: «Уход из «Челси» – большая ошибка. Желание вернуться в Италию любой ценой взяло верх»
4
11:42
Сарри: «Если Жоржиньо выиграет Евро, он станет кандидатом на «Золотой мяч»
5
9 июня 2021
13:58
Фото
Сарри – новый главный тренер «Лацио»
5
4 июня 2021
22:38
Сарри близок к назначению в «Лацио»
31 мая 2021
07:39
Сарри хочет зарабатывать в «Лацио» 4 миллиона в год. Клуб предлагает 2,5
4
30 мая 2021
11:40
«Лацио» рассматривает на пост главного тренера Бенитеса, Сарри и еще трех человек
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