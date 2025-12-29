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Маурицио Сарри
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Маурицио Сарри - новости
Аталанта
Италия
9 января 1959 (67)
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67-летний Сарри нашел новый клуб
15 июня
2
Сарри во второй раз уволили из «Лацио»
27 мая
1
Президент «Лацио» жестко ответил на претензии Сарри
9 января
Фото
«Лацио» купил нападающего за 13 миллионов – Сарри сказал, что не знает такого игрока
8 января
66-летний Сарри перенес операцию на сердце
2025.12.29 22:05
Серия А. «Лацио» Сарри 2-й раз за сезон победил вдевятером (1:0)
2025.12.13 22:06
Тренер «Лацио» рассмотрит кандидатуру Кривцова
2025.06.13 09:23
Сарри вернулся к работе спустя год
2025.06.02 17:42
Сарри получил предложения от двух топ-клубов Серии А
2025.05.29 08:41
Раньери предложил «Роме» шесть тренеров
2025.04.10 22:10
1
Список кандидатов «Аталанты» на замену Гасперини
2025.03.01 12:47
3
Три кандидата «Милана» на замену Консейсау
2025.03.01 10:51
«Милан» рассматривает экс-тренера «Челси» и «Ювентуса»
2025.02.21 13:53
2
«Рома» рассматривает семь тренеров
2024.11.04 14:02
7
Новые владельцы «Эвертона» хотят пригласить экс-тренера «Челси» и «Ювентуса»
2024.09.25 15:50
«Милану» предложили нового тренера
2024.09.19 15:34
«Милан» рассматривает четырех тренеров на замену Фонсеке
2024.09.19 00:26
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне
2024.09.17 18:51
1
Сарри назвал самую большую ошибку в карьере
2024.06.09 10:47
1
Клуб Лодыгина хочет пригласить Сарри
2024.06.01 08:31
Сарри отказал «Спартаку» по двум причинам
2024.05.17 16:49
4
В чемпионате Италии повторилась серия 52-летней давности
2024.04.23 13:59
Сарри получил три предложения из АПЛ
2024.04.20 14:41
Зарема высказалась о неудачных переговорах «Спартака» с Сарри и предположила, кто возглавит команду
2024.04.10 12:45
6
«Спартак» вел переговоры с бывшим главным тренером «Челси», «Ювентуса» и «Лацио»
2024.04.10 11:11
11
Галицкий объяснил, почему не отпустил Мусаева на стажировку к Сарри
2024.03.26 21:56
5
В «Лацио» определились с новым тренером
2024.03.15 14:48
Президент «Наполи» оскорбил Сарри, покинувшего «Лацио»
2024.03.13 15:39
4
«Лацио» подтвердил отставку Сарри и назначил нового тренера
2024.03.13 13:58
1
Бубнов оценил кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
2024.03.13 09:12
5
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Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
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