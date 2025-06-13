Тренер «Лацио» рассмотрит кандидатуру Кривцова

«Лацио» предложил главному тренеру команды Маурицио Сарри полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова в качестве усиления средней линии. При этом россиянин является одним из множества кандидатов в шорт-листе клуба.

Отмечается, что Сарри, как правило, отдаeт предпочтение футболистам, уже проявившим себя в итальянском чемпионате или ведущих европейских лигах. А в 2023 году, когда специалисту предложили на выбор японца Даити Камада или россиянина Арсена Захаряна, тренер «Лацио» предпочел взять в команду первого, поскольку к тому моменту Камада уже несколько лет играл за «Айнтрахт».