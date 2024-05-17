Сарри отказал «Спартаку» по двум причинам

«Спартак» пытался назначить на пост главного тренера Маурицио Сарри. Итальянец отказался.

«В нынешних условиях привезти топового тренера из ведущих европейских чемпионатов нереально ни за какие деньги.

При этом «Спартак» пытался это сделать, пообщавшись, в частности, с Маурицио Сарри. Но итальянец отказался, как и многие другие – из-за политического фона и отсутствия еврокубков», – написал источник.