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    Сарри отказал «Спартаку» по двум причинам

    «Спартак» пытался назначить на пост главного тренера Маурицио Сарри. Итальянец отказался.

    «В нынешних условиях привезти топового тренера из ведущих европейских чемпионатов нереально ни за какие деньги.

    При этом «Спартак» пытался это сделать, пообщавшись, в частности, с Маурицио Сарри. Но итальянец отказался, как и многие другие – из-за политического фона и отсутствия еврокубков», – написал источник.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1715954393
    А вообще на что надеялись то? Просто изображают деятельность .. Станкович близкий России человек,серб,политические взгляды опять же пророссийские ( это важно,не убежит при первом нажиме с Европы) А Сари.. выхлоп холостой
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    The only one
    1715954585
    И всё равно тупо тащат тренера из-за рубежа. Пусть это будет второсортный, но иностранец.
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    Таврида
    1715956849
    Сарри сейчас как тренер - ноль. Его тактика "заброса за воротник" перестала работать еще в Челси, а спартаковцы наврядли равны лондонцам по классу, поэтому лучше даже не пробовать...
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