Президент «Наполи» оскорбил Сарри, покинувшего «Лацио»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал Маурицио Сарри за его решение уйти с поста главного тренера «Лацио».

«Меня удивила эта новость. Профессионал должен брать ответственность на себя. Если ты соглашаешься на работу, то должен довести ее до конца – из уважения к клубу, игрокам и болельщикам.

Подать в отставку – это слишком легко. Тот, кто так поступает, является лузером», – сказал Де Лаурентис.