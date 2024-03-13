Президент «Наполи» оскорбил Сарри, покинувшего «Лацио»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал Маурицио Сарри за его решение уйти с поста главного тренера «Лацио».
«Меня удивила эта новость. Профессионал должен брать ответственность на себя. Если ты соглашаешься на работу, то должен довести ее до конца – из уважения к клубу, игрокам и болельщикам.
Подать в отставку – это слишком легко. Тот, кто так поступает, является лузером», – сказал Де Лаурентис.
- Сарри был в «Лацио» с июня 2021 года.
- Он подал в отставку после 4 поражений подряд.
- Неделю назад римляне вылетели из Лиги чемпионов от «Баварии».
- В Серии А команда идет на 9-м месте после 28 туров.