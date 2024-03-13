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    Президент «Наполи» оскорбил Сарри, покинувшего «Лацио»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал Маурицио Сарри за его решение уйти с поста главного тренера «Лацио».

    «Меня удивила эта новость. Профессионал должен брать ответственность на себя. Если ты соглашаешься на работу, то должен довести ее до конца – из уважения к клубу, игрокам и болельщикам.

    Подать в отставку – это слишком легко. Тот, кто так поступает, является лузером», – сказал Де Лаурентис.

    • Сарри был в «Лацио» с июня 2021 года.
    • Он подал в отставку после 4 поражений подряд.
    • Неделю назад римляне вылетели из Лиги чемпионов от «Баварии».
    • В Серии А команда идет на 9-м месте после 28 туров.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1710335097
    И ГДЕ здесь оскорбления? Это правильные мысли от президента Наполи. Подписал контракт, отрабатывай. Если что то пойдет не так, руководство само предложит тебе подать в отставку. А так получается, что Сарри ропросту БРОСИЛ команду и ПОДСТАВИЛ свой клуб в середине сезона...(
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    bset
    1710335503
    Одни скажут, что нужно мужество, чтобы остаться и исправить ситуацию. Другие скажут, что нужно мужество, чтобы объявить об отставке.
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    DVOK68
    1710338816
    И пусть канает! "Джентльмены удачи"
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