Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Маурицио Сарри
Материалы
Маурицио Сарри - материалы
Аталанта
Италия
9 января 1959 (67)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
Выигрывать – неинтересно.
29.10.2020 16:51
Как футболисты теряют деньги из-за остановки чемпионатов
Главные кейсы по жизни в условиях коронавируса.
09.04.2020 13:15
8
Есть версия, что Сарри ломается, когда попадает в топ-клуб
Это объясняет, почему у «Ювентуса» сейчас такие себе дела.
12.02.2020 19:52
5
Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси
Говорит, что мечтает о куче трофеев с «Юве».
08.01.2020 11:50
20
Де Лигт сыграл рукой в четырех (!!!) турах подряд. Но Сарри не парится: уделяет ему море внимания и учит атаковать
Говорит, что вырастет в топа.
03.11.2019 12:43
4
Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами
Сарри вовремя исправился.
23.10.2019 00:20
27
Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
Полевиков говорит, что мы неправильно видим футбол.
22.10.2019 12:31
«Ювентус» не так силен, как кажется. У «Локо» есть шанс
Команда туго перестраивается под футбол Сарри.
21.10.2019 19:57
19
В «Ювентусе» перебор игроков. С де Лигтом станет хуже
В следующем сезоне будет много недовольных.
17.07.2019 12:16
15
Сейчас много трансферных слухов. Кому верить
Небольшой гид по авторитетным источникам.
02.07.2019 11:57
3
«Ювентус» подписывает игроков бесплатно, но дорого. Рабьо – очередной пример
Мама футболиста получит 10 миллионов за трансфер.
01.07.2019 14:20
7
Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри
Ждите развитие молодежи и мало звезд.
19.06.2019 21:49
8
Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится
Теперь ждем Лэмпарда в «Челси».
16.06.2019 17:03
13
Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул
Теперь вы точно не назовете его лузером.
30.05.2019 00:02
1
Очень жалко Лофтус-Чика. Он пропустит финал ЛЕ, хотя силен и протащил туда «Челси»
Травма в пустом матче.
17.05.2019 14:18
2
1
2
3
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+