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«Милан» рассматривает экс-тренера «Челси» и «Ювентуса»

Сержиу Консейсау может покинуть пост главного тренера «Милана» по окончании сезона.

Клуб рассматривает на замену португальцу Маурицио Сарри, который известен по работе в «Ювентусе», «Наполи» и «Челси».

Назначение 66-летнего специалиста станет еще более вероятным, если новым техническим директором «Милана» станет Фабио Паратичи.

  • Сарри в марте покинул «Лацио» и с тех пор остается без работы.
  • «Милан» идет на 7-м месте в таблице Серии А
  • На этой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов от «Фейеноорда».

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Источник: Milan Press

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Комментарии (2)
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Skull_Boy
1740135908
Менять шило на мыло смысла нет
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Spartak_forv@
1740138980
А может и не стать,если новым техническим директором «россонери» вместо Жоффре Монкада не станет Фабио Паратичи,равнее работавший в «Тоттенхэме» и туринском клубе
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