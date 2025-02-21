«Милан» рассматривает экс-тренера «Челси» и «Ювентуса»

Сержиу Консейсау может покинуть пост главного тренера «Милана» по окончании сезона.
Клуб рассматривает на замену португальцу Маурицио Сарри, который известен по работе в «Ювентусе», «Наполи» и «Челси».
Назначение 66-летнего специалиста станет еще более вероятным, если новым техническим директором «Милана» станет Фабио Паратичи.
- Сарри в марте покинул «Лацио» и с тех пор остается без работы.
- «Милан» идет на 7-м месте в таблице Серии А
- На этой неделе команда вылетела из Лиги чемпионов от «Фейеноорда».