Зарема высказалась о неудачных переговорах «Спартака» с Сарри и предположила, кто возглавит команду

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала информацию о переговорах красно-белых с итальянским тренером Маурицио Сарри, ранее возглавлявшим «Наполи», «Челси», «Ювентус» и «Лацио».

«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат. Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов.

Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность – будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», – сказала Салихова.