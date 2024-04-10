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    • Зарема высказалась о неудачных переговорах «Спартака» с Сарри и предположила, кто возглавит команду

    Зарема высказалась о неудачных переговорах «Спартака» с Сарри и предположила, кто возглавит команду

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала информацию о переговорах красно-белых с итальянским тренером Маурицио Сарри, ранее возглавлявшим «Наполи», «Челси», «Ювентус» и «Лацио».

    «Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат. Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов.

    Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность – будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», – сказала Салихова.

    • По данным ведущего телеграм-канал «КБ Телега» Максима Никитина, Сарри был в списке кандидатов на смену Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
    • 65-летний специалист отказался от предложения российского клуба, так как летом намерен возглавить «Милан»
    • Сейчас «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 матчей и отставанием в 3 очка от 3-й позиции.
    • Женскую команду «Спартака» возглавляет Вадим Козлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2024 12:45
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1712742819
    Х.З. кому верить)
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    СпорЦмен
    1712745754
    Она забыла сказать, что это мясная реальность. Кто хочет цирк учить играть в футбол? Бегают клоуны с игрушечными носами, из ушей вытягивают платки, всё что угодно, только не футбол :)))
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    Semenycch
    1712749437
    У парнокопытных клоун на клоуне и клоуном погоняет!
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    алдан2014
    1712750885
    Когда Зарема была при Спартаке,то ее слушать было любопытно,иногда забавно. Но всегда почти интересно. Сейчас одно по одному,при нас "такого не было". Это если обобщить все высказывания после Спартака.
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