Зарема высказалась о неудачных переговорах «Спартака» с Сарри и предположила, кто возглавит команду

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала информацию о переговорах красно-белых с итальянским тренером Маурицио Сарри, ранее возглавлявшим «Наполи», «Челси», «Ювентус» и «Лацио».
«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат. Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов.
Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность – будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», – сказала Салихова.
- По данным ведущего телеграм-канал «КБ Телега» Максима Никитина, Сарри был в списке кандидатов на смену Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
- 65-летний специалист отказался от предложения российского клуба, так как летом намерен возглавить «Милан»
- Сейчас «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 матчей и отставанием в 3 очка от 3-й позиции.
- Женскую команду «Спартака» возглавляет Вадим Козлов.