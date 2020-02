Есть версия, что Сарри ломается, когда попадает в топ-клуб

«Ювентус» пока вообще не впечатляет в этом сезоне. Суперкубок проигран «Лацио», в чемпионате беда – «Юве» проиграл ключевые матчи с «Лацио» и «Наполи» и ухудшил положение внезапным поражением от «Вероны».

Сейчас «Юве» не идет в отрыве от второго места – он молча делит первую строчку с «Интером» (которого периодически тоже замыкает, но в целом он смотрится увереннее в чемпионате Италии). И болельщики закономерно винят в этом Маурицио Сарри: говорят, что он не нашел общего языка с лидерами, не понял, как правильно построить игру для получения максимума выгоды.

На неудачи Сарри даже обратил внимание президент «Юве» Андреа Аньелли: он вместе с гендиректором клуба Фабио Паратичи встретился с Сарри, выразил ему доверие, но четко обозначил задачи на оставшуюся часть сезона.

Andrea Agnelli met Maurizio Sarri for dinner last night in Turin. Fabio Paratici joined them too.#Juve #Juventus@LaStampa pic.twitter.com/J7ZsjRC87I