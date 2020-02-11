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    Есть версия, что Сарри ломается, когда попадает в топ-клуб


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    Сегодня, 19:52
    Это объясняет, почему у «Ювентуса» сейчас такие себе дела.

    «Ювентус» пока вообще не впечатляет в этом сезоне. Суперкубок проигран «Лацио», в чемпионате беда – «Юве» проиграл ключевые матчи с «Лацио» и «Наполи» и ухудшил положение внезапным поражением от «Вероны».

    Сейчас «Юве» не идет в отрыве от второго места – он молча делит первую строчку с «Интером» (которого периодически тоже замыкает, но в целом он смотрится увереннее в чемпионате Италии). И болельщики закономерно винят в этом Маурицио Сарри: говорят, что он не нашел общего языка с лидерами, не понял, как правильно построить игру для получения максимума выгоды.

    На неудачи Сарри даже обратил внимание президент «Юве» Андреа Аньелли: он вместе с гендиректором клуба Фабио Паратичи встретился с Сарри, выразил ему доверие, но четко обозначил задачи на оставшуюся часть сезона.

    Проблему Сарри объясняет психология. Колумнист BBC Фил МакНалти, выпустив материал об уходе Сарри из «Челси» в прошлом июне, аккуратно намекнул на причину, почему у Сарри не получилось (хотя стать совсем не об этом): Сарри комфортно в клубе, которого никто не считает потенциальным чемпионом. В команде класса повыше (то есть топ-клубы) его магия пропадает.

    Интересно, что тенденция захватила последние годы карьеры Маурицио Сарри.

    Из «Челси» Сарри выдавило неумение бороться с характерами игроков

    Главный пример связан с ярчайшим скандалом за весь период работы Сарри в Англии – когда в финале Кубка Лиги Кепа отказался уходить на замену. По тому моменту можно сделать выводы о том, насколько футболисты «Челси» считались со словом Сарри.

    А вот еще несколько моментов, показывающие не самое хорошее настроение Сарри во время работы «Челси»:

    • Психовал перед финалом ЛЕ из-за конфликта Игуаина и Луиза – ушел в подтрибунное помещение во время тренировки, пнув кепку.

    • В конце сезона АПЛ «Челси» ждал пятиматчевый отрезок, в котором была только одна победа (еще – одно поражение и три ничьих). Сарри жаловался на высокую плотность календаря английских клубов.

    • Поконфликтовал с Гари Кэхиллом (один из ветеранов клуба) – просто отправил на лавку. Кэхилл лишь сказал: «Этот сезон получился действительно ужасным для меня лично. Когда я покину «Челси», надеюсь стереть его из своей памяти. Мне очень трудно уважать кого-то, кто не уважает то, что некоторые из нас выиграли в этом клубе».

    • The Telegraph и Daily Mail еще в середине апреля написали, что с сезона-2019/20 в «Челси» будет новый тренер – методы работы Сарри и его взаимоотношения с некоторыми игроками не устраивало руководство.

    При Сарри «Челси» выиграл Лигу Европы, но отрицательные моменты перекрыли это достижение. Сарри часто психовал, периодически выдавал абсолютно необъяснимые жалобы и расшатал «Челси» – хотя репутация клуба и атмосфера внутри него были и так подстрелены трансферным баном.

    Самое интересное, что почти такая же тема случилась с Сарри и в «Наполи». Но там было без скандалов

    К концу сезона-2017/18 «Наполи» окончательно превратился в топ-клуб (хотя бы по меркам Италии) – «Наполи» закончил его на втором месте, отстав от «Юве» всего на 4 очка. Тогда Сарри и прекратил сотрудничество с Неаполем.

    В тот момент «Наполи» шел хорошо, и на Сарри уже влияло сильное давление. Он говорил, как важна в футболе красивая игра (а не результат, хотя болельщики облизывались, смотря на бесконечные победы «Ювентуса»), сравнивал «Наполи» с «Юве» по финансовым возможностям, никак не мог договорится с Де Лаурентисом по новому контракту и, по данным GdS, уже немного срывался на некоторых игроков. Например, в апреле-2018 он выяснял отношения с Кальехоном после его замены в матче с «Удинезе».

    Два года назад Сарри не было так не комфортно в «Наполи», как в «Челси». Но чтобы не довести ситуацию до какого-нибудь жесткого конфликта или скандала, он перебрался в АПЛ.

    ***

    Сарри стал тренером «Наполи» в 2015-м – когда у клуба были перспективы, но его еще никто всерьез не рассматривал как претендента на скудетто. Из «Наполи» он ушел, когда клуб уже навязывал «Ювентусу» в борьбе за золото, но был недостаточно хорош. Из «Челси» он уехал в тот момент, когда атмосфера вокруг и довольно высокие ожидания руководства сдавили его амбиции мощным захватом.

    Сейчас то же самое происходит в «Юве». Болельщики искренне верят, что команда без запинок завершит сезон, но у Сарри не получается. В этой ситуации интересно посмотреть: а) Как именно Сарри поменяется, чтобы не провалиться в потенциально самом комфортном проекте в своей карьере (родная страна, клуб-вечный победитель, звезды мирового уровня и все такое); б) Насколько скоро руководство «Юве» психанет и поменяет Сарри, если неудачи продолжатся.

    Канал автора в телеграме, где больше итальянского футбола

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press
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