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    Даже не вздумайте недооценивать Эриксена. Он гений, просто скромный


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    Сегодня, 19:44
    Один из лучших игроков АПЛ за последние 10 лет.

    Переход Кристиана Эриксена в «Интер» сильно недооценивают. Из-за скромной суммы трансфера. Из-за слабой половины этого сезона Эриксена и в целом его нераскрученности.

    Сумма 20 миллионов – потому что до конца контракта с «Тоттенхэмом» оставалось полгода, летом бы он ушел бесплатно. Слабые последние полгода – потому что Эриксен летом хотел уйти и морально устал от клуба. Нераскрученность Эриксена – это да, большая беда. Он один из самых недооцененных игроков современности.

    Цифры все доказывают

    • Эриксен дебютировал в АПЛ в сентябре 2013-го. С тех пор он:

    • Отдал больше всех ассистов (62)
    • Создал больше всех голевых моментов (571)
    • Забил больше всех голов из-за штрафной (23)
    • Больше всех забил со штрафных (8).

    • Эриксен – абсолютно двуногий игрок: в АПЛ 28 голов он забил правой, 21 – левой.

    • Начиная с сезона-2015/16 – Эриксен четвертвый в АПЛ по качеству созданных голевых моментов после Озила, Мареза и Де Брюйне.

    • В последних пяти сезонах Эриксен почти не травмировался и много играл (81% матчей). Это примерно 34 матча из 38 каждый сезон.

    Эриксен всегда был лидером «Тоттенхэма» по пробегу. Например, в прошлом сезоне Эриксен в среднем за 90 минут пробегал 12,2 километра (больше всех в команде).

    • Помните Данию на последнем чемпионате мира? Ее туда практически единолично вывел Эриксен – забил 11 голов в 12 играх квалификации.

    Слова подтверждают

    • Тренер сборной Дании до 17 лет Глен Риддерсхольм рассказывал: «Все вокруг были в восторге от его таланта. Но Кристиан оставался спокойным и беззаботным. Он всегда много работал и обязательно критиковал себя».

    • Скаут «Оденсе» (бывший клуб Эриксена) Уффе Педерсен: «В 16 лет он обладал пониманием игры, которое я не ожидал увидеть в мальчике его возраста. То, что у него отличная техника, и он одинаково играет обеими ногами – это здорово. Но я говорю о чeм-то большем. Его понимание игры – это фантастика».

    • Бывший тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд, работавший с Эриксеном: «Когда он смещается в центр, я знаю, что мяч будет в сетке. Кристиан никогда не спешит, он всегда сохраняет хладнокровие. Ему 22 года, но он соображает, как 35-летний».

    • Клопп: «Эриксен – выдающийся. Любой тренер был бы счастлив тренировать его. Когда я был в «Боруссии», мы интересовались им, но у нас не получилось его подписать. С тех пор он сильно вырос. И стал еще сильнее».

    • Покеттино выдал Эриксену миллион комплиментов. Один из спичей: «Великолепный игрок. Один из главных талантов мирового футбола. Один из сильнейших, кого я видел».э

    • Агент Эриксена рассказывал, что тот всегда тщательно обдумывал будущее: «Если бы для моего клиента на первом месте были деньги, он бы не выбрал «Аякс» в своe время. И он бы не выбрал «Тоттенхэм». Когда ему было 16 лет, мы контактировали «Барселоной», «Челси» и «Миланом». Но для Кристиана было важно перейти туда, где он нужен».

    • Сам Эриксен о себе: «Я всегда был хорош в плане бега. Почеттино любит и требует агрессию и мощь – здесь я, кажется, изменился в лучшую сторону. Я много двигаюсь не потому, что люблю бегать. Мне нравится получать мяч.

    Я никогда не был тем, кто обыгрывал 20 соперников. Я всегда буду тем, кто отдает мяч, чтобы создать момент. Больше всего я восхищаюсь Иньестой. Его стиль был фантастическим в течение долгих лет».

    «Интер» продал Барбозу, чтобы купить Эриксена. И это не такая хорошая сделка, как кажется

    Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Интер» imago sportfotodienst/https://theathletic.com/www.imago-images.de/Global Look Press
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