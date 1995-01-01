«Интер» продал Барбозу, чтобы купить Эриксена. И это не такая хорошая сделка, как кажется

Покупали за 30, продают за 17.

Кристиан Эриксен перешел в «Интер», и эта сделка кажется особенно классной, когда видишь цену – 20 миллионов евро. Эриксену уже 27, но он достаточно проявил себя в «Тоттенхэме», а Transfermarkt оценил его в 90 миллионов.

Пусть «Интер» и взял его по скидке из-за заканчивающегося контракта, но деньги надо было откуда-то взять: в этом сезоне клуб намного больше тратит, чем продает. Почти сразу объявили: Габриэль Барбоза за 17 миллионов уходит на постоянку во «Фламенго», где он играл в аренде. И вот тут стало грустно.

Да, Барбоза провалился в «Интере»

Барбоза приехал в Италию в 2016 году как один из главных талантов Бразилии. Но первый и единственный сезон – полный провал. 9 матчей на замену, один гол и последующий год в аренде в «Бенфике», который прошел еще хуже.

Трудно объяснить, как все могло пойти настолько плохо. В 2017 году ему официально вручили статуэтку, как худшему нападающему Серии А. Дно было пробито. Что примерно случилось – можно понять по обрывкам:

Габриэль приехал с двумя SMM-щиками и личным телохранителем: все в «Интере» изначально офигели от такого подхода.

Несмотря на ужасные результаты в матче, он часто мощно смотрелся на тренировках.

Агент говорил, что «Интер» унижает его клиента и не ставит его в состав, даже когда он в форме.

Из всего складывается, что его основная проблема – в менталитете и подходе, а вовсе не в его игровых качествах. Он приехал в Европу, чтобы быть звездой, тогда как там его видели обычным футболистом, которому надо многое доказывать.

Но он снова зажег в Бразилии

С каждым годом он играет все лучше. Если до «Интера» его рекордом были 10 голов в сезоне, то после возвращения – 18 в «Сантосе» и 25 в «Фламенго». Все это доказывает: в те годы, которые он сидел на скамейке в «Интере», он все равно брал максимум от тренировочного процесса и сильно поднял свой уровень.

Дуэт Барбозы и тренера Жезуса – главная причина, почему «Фламенго» взял титул и Кубок Либертадорес. Важный момент: Барбозе очень подошла схема 4-2-3-1, которую любит Жезус, и именно с ней его результативность так взлетела.

«Я работал с великими тренерами, которые очень помогли в становлении моей карьеры, как спортсмена, как человека... и я верю, что Мистер изобрел меня заново, – говорит Барбоза о влиянии Жезуса на его карьеру. – Сейчас я совсем другой игрок, как в технической, так и в физической, а также тактической части. Мистер дал мне другой взгляд на все. Я ему очень благодарен, это действительно изменило мою жизнь».

Ключевой момент – финал Кубка Либертадорес, когда «Фламенго» проигрывал до 89-й минуты, но два гола Барбозы подарили победу в основное время. Концентрация, уверенность, психологическая устойчивость – это новый Габриэль Барбоза.

Что не так с его продажей?

Первое. «Интер» за эти годы сильно поменялся. Тренерский штаб, игроки, руководство – весьма возможно, что Габриэль смог бы начать заново. А жесткость Конте, о которой говорят все игроки миланцев, в данном случае пошла бы только на пользу с учетом характера игрока.

Второе. Нет больших сомнений, что рано или поздно Габриэль Барбоза вернется в Европу. Еще пару лет назад его агент говорил, что бразильские клубы не тянут зарплату игрока. Рано или поздно с такой результативностью ему снова придет предложение с большой зарплатой из Европы, и он скорее всего его примет. А «Интер» теряет возможность на этом заработать.

Третье. 17 миллионов, которые заплатил «Фламенго» – это смех. Даже Transfermarkt оценивает его в 22, хотя цена за молодых игроков по факту обычно выше, особенно с учетом его уровня игры и возвращения в сборную Бразилии.

Да, 20 миллионов за Эриксена – это та сделка, которой нужно пользоваться. Но не такими средствами.

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