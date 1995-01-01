Роналду снова в порядке: много забивает, кайфует от «Ювентуса» и обгоняет Месси

Говорит, что мечтает о куче трофеев с «Юве».

Вернемся на два месяца назад. В ноябре Роналду стал антигероем в итальянском футболе. Все началось со слабой результативности в Серии А (0 голов в ноябрьских матчах), а закончилось околофутбольными скандалами. Во-первых, Роналду в матче с «Миланом» не пожал руку Сарри. Итальянские СМИ тут же раздули тему о конфликте с Сарри, о желании Роналду уехать из Серии А.

Не отставали и их испанские коллеги. Журналисты ABC писали, что Роналду в разговоре с бывшими одноклубниками задумался о том, что мог бы выиграть 2 «Золотых мяча», если бы остался в «Реале».

Во-вторых, пропустил матч с «Аталантой» (якобы) из-за травмы. Тут журналисты тоже нашли конспирологическую теорию. Замену Роналду в матче с «Миланом» Сарри объяснил травмой Криштиану. В то же время Роналду после этого уехал в сборную Португалии, и там его партнеры говорили, что он вроде бы как в порядке.

«Если ты в сборной, то это значит, что ты готов. У меня нет медицинского образования, но кажется, что Роналду в норме», – говорил нападающий Португалии Гонсало Пасьенса.

В итоге Роналду, Сарри и «Ювентус» задавали такие прессом из каких-то слухов и инсайдов, что не заметили важное: Криштиану вернулся, «Юве» набрал неплохую форму, а Сарри больше не нервничает, когда его спрашивают о взаимоотношениях с главной звездой.

«У нас хорошие отношения с Криштиану. Если футболист, который так много выиграл, злится на замену, это означает, что у него все еще много мотивации, и это хорошо. Я уже 25 лет вижу, как игроки злятся на замену», – говорил Сарри перед матчем с «Атлетико».

Дальше – хвалебные слова от Маурицио Сарри на каждой пресс-конференции, после которых стало ясно: отношения Роналду и Сарри восстановились.

Что касается результатов на поле, то здесь тоже все стало намного лучше. Несколько важных моментов и достижений Роналду, которые он установил в последних играх:

• C начала декабря сыграл в 5 матчах Серии А, в которых 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Статистика в 2 раза лучше, чем у лучшего бомбардира Италии прямо сейчас – Чиро Иммобиле.

• Он 18 лет подряд забивает голы в матчах топ-5 лиг. Только два человека могут побить это достижение – Хоакин и Писарро.

• В матче с «Кальяри» он оформил хет-трик. И Серия А стала десятым турниром, в матче которого он забивал три гола. До этого он оформлял хет-трики в АПЛ, Примере, Кубке Испании, ЛЧ, в квалификации к ЧМ и на самом ЧМ, в Лиге наций, на клубном ЧМ, в отборочном раунде к Евро.

• Еще о хет-триках: три гола в ворота «Кальяри» позволили ему обойти Лионеля Месси по этому показателю. В карьере Месси 35 хет-триков в чемпионатах. В карьере Роналду – 36. Всего же у него 56 хет-триков во всех турнирах.

• Роналду по-прежнему взлетает на высоту выше 2 метров, чтобы забить гол головой. Недавно он таким способом расстроил «Сампдорию» (об этом мы писали здесь). Сарри сказал: «Кажется, Роналду висел в воздухе целую вечность».

Итак, Роналду набрал неплохую форму и теперь в полном порядке – критика и слухи отправляются в мусорку. Бешеный настрой Криштиану в этой гонке с «Интером» за скудетто подтверждают и его собственные слова:

«Мне все нравится в «Ювентусе»: тут отличная культура, это лучший итальянский клуб, у меня за плечами отличная история, и я счастлив находиться здесь. Я хочу выиграть много трофеев с «Юве», однако мне очень нравится культура, не только «Ювентуса», но и итальянская в целом».

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