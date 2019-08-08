Насыщенные полгода Лукаку: много голов, мысли об РПЛ, добрые дела

А еще, ну, вы помните – расистский скандал.

Прямо сейчас Ромелу Лукаку – второй в списке бомбардиров Серии А. Он уже забил 12 голов – столько же, сколько за весь последний сезон в «МЮ».

Последние месяцы в Англии были грустными для Лукаку: он мало играл, Сульшер доверял другим. Летом, после отпуска, Лукаку вообще отказался возвращаться в Манчестер. Параллельно Конте пришел в «Интер», а Ромелу назвал его лучшим тренером в мире.

Через месяц Лукаку добился своего и перешел в «Интер» за 65 миллионов евро (рекорд для клуба).

Sono molto contento di essere qui!

Grazie per il sostegno

Forza @Inter



I’m really happy to be here!

Thank you for the support.

Forza @Inter pic.twitter.com/J3qLSYevus — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 8, 2019

Следующие пять месяцев получились для него максимально насыщенными.

• 12 августа. В первом товарищеском матче за «Интер» Лукаку оформляет покер.

• 18 августа. Лукаку публикует фото в инстаграме, подписывая «Неплохо для толстяка». В последние месяцы в «МЮ» его называли огромным и жирным. Летом он много работал над телом – и набрал хорошую форму перед началом сезона.

• 22 сентября. «У нас сильная связь с Конте. Он действительно помогает мне. В 26 лет мне нужен такой тренер, который каждый дарит мотивацию. Я счастлив играть за «Интер» и работать с Конте», – рассказал Лукаку после миланского дерби, которое «Интер» выиграл 2:0.

• 11 октября. Лукаку забил 50 голов за сборную быстрее, чем Месси, Роналду и Ибрагимович

• 16 октября. Перед игрой со сборной России: «Я мог бы когда-нибудь поиграть в чемпионате России. Почему бы и нет? Промес из «Спартака» часто рассказывал мне о чемпионате России. Он хорошо отзывался о вашей лиге».

• 21 октября. Разговаривая с журналистом, Лукаку свободно говорит на итальянском. Оказывается, он владеет восемью языками: английском, итальянском, испанском, французском, немецком, португальском, голландском и конголезском диалекте суахили.

Лукаку начал учить итальянский еще до перехода в «Интер»: «Мой брат играет за Лацио, я смотрел его матчи по Sky. Язык очень важен для меня. Я должен четко понимать партнеров, а они меня».

• 19 ноября. Забил 50 гол за сборную и выполнил обещание: раздал 5000 билетов на матч Бельгия – Кипр для благотворительных организаций.

• 24 ноября. Лукаку забивает в Серии А десятый гол за 13 матчей. Это лучший результат в «Интере» за 71 год.

• 5 декабря. Расистский скандал. У газеты Corriere dello Sport выходит номер со Смоллингом и Лукаку на обложке и заголовком «Черная пятница». Было очень много шума, подробно мы рассказывали тут.

• 21 декабря. Лукаку благородно отдал пенальти 17-летнему пацану. Тот забил и отпраздновал гол с мамой.

Голы, ассисты и лучшие действия Ромелу в этом сезоне:

• 23 декабря. Жена Икарди Ванда Нара о Лукаку:

«Было бы здорово увидеть, как он проявляет себя также и в больших матчах. В Лиге чемпионов он не забивал (все-таки забил два гола в пяти матчах – прим.) теперь ему придется смотреть турнир по телевизору.

Икарди в «Интере» забил 150 голов. Но люди всегда меняют свое мнение. Лукаку критиковали после вылета команды из Лиги чемпионов, но теперь к нему относятся как к феномену».

Жена Икарди, конечно, эпатирует, но в ее словах есть доля здравого смысла. У Лукаку действительно есть проблемы в матчах с топ-клубами. Например, в прошлом сезоне он забивал только одному – «ПСЖ». В этом – то же самое: всего один гол «Барсе».