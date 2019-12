Насыщенные полгода Лукаку: много голов, мысли об РПЛ, добрые дела

Прямо сейчас Ромелу Лукаку – второй в списке бомбардиров Серии А. Он уже забил 12 голов – столько же, сколько за весь последний сезон в «МЮ».

Последние месяцы в Англии были грустными для Лукаку: он мало играл, Сульшер доверял другим. Летом, после отпуска, Лукаку вообще отказался возвращаться в Манчестер. Параллельно Конте пришел в «Интер», а Ромелу назвал его лучшим тренером в мире.

Через месяц Лукаку добился своего и перешел в «Интер» за 65 миллионов евро (рекорд для клуба).

Sono molto contento di essere qui!

Grazie per il sostegno

Forza @Inter



I’m really happy to be here!

Thank you for the support.

Forza @Inter pic.twitter.com/J3qLSYevus